Anzio. Pollastrini: Approvati dal Consiglio Comunale gli ordini del giorno del M5S

Nell’ultimo Consiglio Comunale abbiamo presentato alcuni ordini del giorno che sono stati approvati all’unanimità.

Sul Piano di Abbattimento delle barriere architettoniche abbiamo chiesto che si aprisse subito un tavolo con le associazioni per la disabilità e che si istituisse un apposito fondo di almeno 50 mila euro per anno di bilancio, per finanziare integrazioni e azioni del piano affinché non diventi un documento approvato solo sulla carta.

Sul piano triennale delle opere pubbliche è stato accolto il nostro odg che chiede di iniziare al più presto la progettazione del parcheggio La Piccola costato un milione di euro e al momento in condizioni disastrose, integrandolo anche con un’area di sosta Camper. Inoltre abbiamo chiesto intervento urgente sul cavalcavia della stazione di Anzio centro, al momento chiuso per inagibilità e infine di iniziare gli atti propedeutici al canile municipale , approvato diversi mesi fa sempre su nostro odg.

Infine abbiamo impegnato la giunta a incrementare i fondi di almeno 30 mila euro l’anno, a favore della protezione civile ,organizzazione dimostratasi ancora una volta quanto mai indispensabile in questo anno di emergenza Covid.

Nello stesso consiglio comunale è stato approvato il regolamento che disciplina l’esecuzione degli scavi stradali e ripristino, nel quale sono state accolte numerose proposte del M5S .

Prosegue cosi l’obiettivo che ci siamo proposti fin dall’inizio, oltre che di esercitare il controllo amministrativo, anche di incidere là dove possibile con azioni propositive a vantaggio di tutti i cittadini

Rita Pollastrini

Capogruppo M5S Anzio