Nettuno. Tenta di rubare forma di formaggio al Pam, arrestato dalla Polizia

Le volanti del commissariato Polizia di Anzio Nettuno, nel pomeriggio di ieri, sono state chiamate per un intervento di furto, presso il supermercato Pam di Nettuno. Giunti sul posto gli operatori assumevano le informazioni che determinavano il tipo del reato, infatti un giovane era stato sorpreso a rubare una forma di formaggio, per agevolare la fuga, lo stesso aggrediva il vigilante procurandogli ferite e traumi. Di conseguenza il responsabile catturato nelle immediate vicinanze veniva tratto in arresto per rapina impropria. Si tratta di italiano di 25 anni già conosciuto per reati specifici. Le operazioni sono state svolte in modo preciso e professionale, dagli uomini della polizia di stato appartenenti al reparto volanti del commissariato.