Nettuno. L’Opposizione: Sbagliato diminuire i giorni di ritiro di plastica, metallo e vetro

Sbagliato diminuire i giorni di ritiro di plastica, metallo e vetro

Osservando il nuovo ecocalendario di raccolta dei rifiuti per le utenze domestiche abbiamo notato una diminuzione pari al 50% delle volte nelle quali verranno ritirati la plastica, il metallo ed il vetro. Difatti il vetro verrà ritirato solo due volte al mese e la plastica ed il metallo una sola volta a settimana. Lo riteniamo un grosso errore perché se l’obiettivo è quello di aumentare i numeri della differenziata (cosa che auspichiamo fortemente) passare meno volte aumenta di molto il rischio che questi materiali possano essere buttati con l’indifferenziata. Ed anche per coloro che rispetteranno le regole si creerà il disagio di dover tenere plastica, metallo e vetro per molto più tempo nelle proprie case. Forse si dimentica che non tutti hanno a disposizione grandi spazi per tenere molti secchi colmi tutta la settimana. Chiediamo quindi all’assessorato di ripensare il calendario perché la strada imboccata è evidentemente quella sbagliata e di evitare toni trionfalistici ogni volta che si fa qualcosa perché non se ne sente proprio il bisogno.

Roberto Alicandri

Marco Federici

Waldemaro Marchiafava

Antonio Taurelli

Enrica Vaccari