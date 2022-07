Anzio. Non ce l’ha fatta il ragazzo di Aprilia accoltellato la notte scorsa davanti ad un locale

È morto il ragazzo di Aprilia accoltellato all’addome questa notte sulla riviera di Ponente ad Anzio. Non ce l’ha fatta Leonardo Muratovic il giovane di 26 anni che questa notte attorno alle 2.00 è stato colpito da una coltellata all’addome al culmine di un lite. Trasportato in gravissime condizioni dal 118, il ragazzo è morto appena giunto al pronto soccorso dell’ospedale Riuniti di Anzio. Il ragazzo aveva perso molto sangue, la lama aveva forse colpito un’arteria vitale, in corso gli accertamenti di rito. Ancora sconosciuta l’indennità dell’omicida fuggito dopo aver colpito lo sventurato. Sull’episodio indaga il Commissariato di Polizia di Anzio. Oltre ad esaminare le immagini riprese dalle telecamere dei negozi, gli investigatori stanno raccogliendo le testimonianze degli amici del ragazzo, che con lui avevano raggiunto la città del litorale per passare una serata nei locali della movida, zona non nuova ad episodi di violenza. L’alterco tra i due avrebbe avuto inizio all’interno di noto locale, per poi proseguire in strada fino al tragico epilogo.