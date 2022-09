Maltempo, l’invito del comune di Nettuno ad evitare alcune strade

In considerazione dell’allerta meteo arancione per precipitazioni e vento emanata per la serata di oggi e per le successive 24 ore, il comune di Nettuno invita la cittadinanza a prestare la massima attenzione evitando di recarsi nelle zone solitamente ad alto rischio allagamento, in particolare: Divina Provvidenza, Piazzale Vittime 11 Settembre 2001 e Piazzale San Rocco. Si invita ad utilizzare strade alternative.

E’ disponibile gratuitamente su IOS e Android l’app Librarisk con info utili nelle situazioni di allerta. L’APP è scaricabile sul sito www.librarisk.com cliccando il tasto “scarica adesso”.

Dal pomeriggio di oggi è stata attivata la Centrale Operativa Comunale presso il Comando di Polizia Locale e sono state predisposte tutte le misure necessarie per consentire alla cittadinanza di recarsi senza problemi domani ai seggi elettorali.