Anzio, si allaga il seggio di via Indipendenza e le impediscono di votare

Si allaga il seggio, le impediscono di votare. E’ successo stamattina ad Anzio, nella sezione elettorale di via Indipendenza, a Pocacqua. Il violento acquazzone di stanotte ha causato l’allagamento del seggio, rendendo inagibile la sezione 11. Nonostante sia stato chiesto l’intervento della protezione civile, la sezione alle 8.30 del mattino era ancora fuori uso. “Stamattina mi sono recata al seggio alle 7 per votare – racconta la cittadina alla quale è stata negata la possibilità di votare – e mi è stato detto di ripassare alle 8,40, dato che la mia sezione, la numero 11, era allagata. Sono tornata nell’orario stabilito e il presidente mi ha spiegato che non potevo votare perché la situazione non era ancora risolta. Io ho spiegato che ero in partenza per un viaggio e non avrei potuto aspettare. Ho anche chiesto se fosse possibile votare nella sezioone a fianco, la numero 34, ma la risposta è stata negativa. A quel punto è intervenuto mio cognato, che avendo un passato da presidente di commissione elettorale nel comune di Nettuno, suggeriva di allestire un seggio volante, come da protocollo per questi casi eccezionali. Il presidente ha risposto che bisognava attendere disposizioni e che non si assumeva responsabilità. A quel punto abbiamo protestato, sostenendo che stavano togliendo il diritto di voto a un cittadino. E’ finita che mio cognato è stato allontanato con la forza dai poliziotti e che a me, cittadina del comune di Anzio, è stata tolta la possibilità di esprimere il mio voto. Presenterò una denuncia ai Carabinieri. Quello che è stato fatto è illegale”.