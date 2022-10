Anzio. Emozioni e condivisioni per la presentazione del libro di Mario Leocata alla Biblioteca Chris Cappell.

«È stata una presentazione ricca di calore e bei sentimenti che mi rimarrà impressa nel cuore. Mi auguro ci sia molto presto un evento simile, magari in occasione della mia prossima pubblicazione». Questa l’emozione espressa da Mario Leocata al termine della presentazione del suo ultimo libro «Il Commissario Ombra», avvenuta sabato scorso presso la Biblioteca Comunale Multimediale Chris Cappell.

L’evento, al quale sono interventi il giornalista Silvano MOFFA (già Presidente della Provincia di Roma e Sottosegretario alle Infrastrutture), il dottor Giuseppe SANZOTTA, (Direttore della Rivita Il Borghese) e la dott.ssa Cinzia MALVINI, (Responsabile dei Servizi Moda e Cultura su La 7), ha visto anche la partecipazione del Sindaco di Anzio, Candido De Angelis e del Consigliere Comunale, Cinzia Divona, sempre presente in occasione degli eventi che danno lustro alla Città.

Durante l’incontro è stato presentato e commentato l’ultimo di lavoro del dott. Leocata e sono stati anche toccati temi strettamente legati all’attualità e alla cultura, in particolare il Sindaco De Angelis ha sottolineato l’importanza delle manifestazioni culturali, che aiutano a tenere alta l’attenzione in un settore nel quale la sua Amministrazione si è particolarmente impegnata: «Credo fortemente che sia indispensabile continuare ad alimentare il settore culturale e la lettura di libri, specialmente in questo momento storico contrassegnato da internet e da rapporti virtuali, perché è importante mantenere saldi i rapporti umani e ritagliarsi il proprio tempo magari proprio leggendo un libro che ci appassiona».

A conclusione della presentazione, Mario Leocata ha voluto ringraziare i suoi relatori e tutti i presenti arrivati sul posto per rappresentargli il proprio affetto e ricevere una dedica sul proprio libro. Un ringraziamento particolare è stato rivolto ai coniugi Franco ed Adriana Cappelluti, ai quali lo scrittore è molto legato da una lunga amicizia.