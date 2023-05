Infortunio sul lavoro a Roma: morto operaio con la gola recisa dal frullino

Gli altri operai presenti hanno avvisato il 118 ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Tragedia sul lavoro a Roma Nord dove un operaio impegnato in alcuni lavori di ristrutturazione si è accidentalmente tagliato la gola con una smerigliatrice. Il dramma è avvenuto nella zona del Fleming. Sono stati i colleghi dell’uomo, un operaio romeno di 43 anni, a chiamare il 112 poco dopo le 18:00 di giovedì 4 maggio. Una volta in via Bartolomeo Gosio il personale del 118 nulla ha potuto se non accertare la morte del lavoratore.