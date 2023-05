Anzio, lutto nella comunità scolastica. Scompare la dirigente Anna Maria Corso

La comunità scolastica di Anzio in lutto. Si è spenta per un male improvviso, all’età di 57 anni, la dirigente scolastica dell’Ic Anzio 2, Anna Maria Corso. Era alla guida del comprensivo da più di venti anni, un punto di riferimento fondamentale per gli alunni e per il personale, ai quali aveva dedicata la sua vita.

Alla dirigente e alla sua famiglia le più sentite condoglianze della nostra redazione.