Ostia. Maxi operazione delle forze dell’ordine nella piazza di spaccio, 500 agenti impegnati

Ostia. Una maxi operazione congiunta di Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di finanza e Polizia municipale è in corso da questa mattina all’alba nel quadrante di Ostia intorno a piazza Gasperi e via Fasan, nella zona un tempo feudo del clan degli Spada. Impegnate anche le forze antiterrorismo UOPI e API. Centinaia gli agenti e i mezzi impegnati in perquisizioni a tappeto a caccia di armi, droga, denaro, latitanti.

L’attività è scattata in seguito alla reazione dei residenti all’arresto di un giovane abitante in un appartamento di via Fasan, alcuni giorni fa. I condomini in quell’occasione hanno aggredito e colpito le forze dell’ordine con un fitto lancio di oggetti dalle finestre.

Dalle prime notizie, sono state rinvenute nel corso delle perquisizioni mazzette di banconote di dubbia provenienza, ingenti quantità di cocaina, hashish e marjuana.