Un Rottweiler cade dal terzo piano a Roma, travolta una ragazza incinta: la 28enne ferita alla testa

La ragazza di 28 anni, incinta, travolta da un cane di razza rottweiler precipitato dal terzo piano di un palazzo in via Frattina a Roma “è ricoverava in terapia intensiva” all’Umberto I dove ieri è arrivata al pronto soccorso, “in condizioni stazionarie ma continua ad essere sotto osservazione”.

È successo ieri in via Frattina

Accade tutto poco dopo le 12 nella centralissima via della capitale. Il cane di grossa taglia cade dall’appartamento e colpisce una giovane al secondo mese di gravidanza. L’animale, agonizzante sui sampietrini, muore dopo qualche tempo mentre la donna viene trasportata in ospedale all’Umberto I. La donna, attualmente ricoverata, ha riportato una ferita alla alla testa. La padrona dell’animale è sconvolta e ha sostenuto di non essersi accorta di nulla. Ora, però, rischia un’accusa di lesioni.