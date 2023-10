Esquilino turista derubata mentre aiuta il marito disabile in carrozzina. I Carabinieri arrestano coppia di cubani per rapina

Roma – I Carabinieri del Comando Roma Piazza Venezia, d’intesa con la Procura della Repubblica di Roma, hanno arrestato un uomo e una donna di nazionalità cubana di 19 e 20 anni, gravemente indiziati del reato di rapina impropria.

Nello specifico, in via Labicana nei pressi dell’ingresso di un hotel, i militari hanno notato la coppia, insieme ad un terzo uomo riuscito poi a dileguarsi, mentre si avvicinavano con fare sospetto ad un gruppo di turisti in attesa di un taxi ed hanno deciso di seguire i loro movimenti. Dopo pochi istanti la coppia, approfittando di un momento di distrazione di una turista inglese che stava aiutando il coniuge disabile in carrozzina, è riuscita ad impossessarsi dello zaino della donna. I Carabinieri vista la scena sono subito intervenuti ed hanno bloccato i due dopo essersi opposti energicamente all’arresto. I militari hanno recuperato e riconsegnato lo zaino con all’interno documenti, carte di credito e il telefono cellulare alla vittima che ha presentato regolare denuncia. I due arresti sono stati convalidati dal Tribunale di Roma.

Si precisa che il procedimento versa nella fase delle indagini preliminari per cui l’indagato deve considerarsi innocente fino ad eventuale condanna definitiva.