San Lorenzo, esce dal carcere e torna a minacciare i titolari della storica pizzeria, arrestato

I CARABINIERI ARRESTANO 42ENNE RECIDIVO INCASTRATO GRAZIE A UN VIDEO.

ROMA – Coordinati dai magistrati del dipartimento criminalità diffusa e grave della Procura della Repubblica di Roma, i Carabinieri della Stazione di Roma San Lorenzo al termine di una mirata attività investigativa hanno messo fine all’incubo dei titolari di una storica pizzeria di via degli Equi. Ieri mattina hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 42enne romano, senza fissa dimora, volto già noto ai militari.

L’uomo, già condannato nel 2023 per aver estorto denaro agli stessi commercianti, non appena è tornato in libertà, è indiziato di aver ripreso a chiedere soldi con una spregiudicatezza inquietante. Da gennaio scorso, l’uomo si sarebbe presentato regolarmente nel locale di via degli Equi, spesso nelle ore di punta e davanti ai clienti, per pretendere denaro. La sua giustificazione: “Una sorta di folle “indennizzo” che le vittime avrebbero dovuto pagargli per il periodo trascorso in carcere proprio a causa delle loro denunce presentate in passato.

Un clima di terrore che si è consumato tra i tavoli della storica pizzeria. L’uomo urlava con tono minaccioso ai proprietari, “Vi ammazzo tutti”, “Vi sfondo il locale”, in modo da piegare la loro resistenza. Per mesi, il timore di ritorsioni violente ha spinto le vittime a cedere, consegnando denaro fino a quando lo hanno denunciato di nuovo ai Carabinieri. L’attività investigativa, coordinata dalla Procura di Roma si è così sviluppata con appostamenti, servizi di osservazione, di controllo e con pedinamenti, oltre ai numerosi interventi sul posto da parte dei Carabinieri e, soprattutto, da un file video inequivocabile. Le immagini infatti mostrano chiaramente il momento in cui avviene la consegna di denaro nelle mani del 42enne, una prova schiacciante che ha sostenuto l’accusa di estorsione continuata e aggravata.

Dopo avergli notificato il provvedimento restrittivo, per l’uomo si sono riaperte le porte del carcere di Roma – Regina Coeli a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.