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Ardea, i Carabinieri arrestano uomo che aveva aggredito la moglie alla presenza dei figli

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ARDEA (RM) – I Carabinieri della Tenenza di Ardea hanno arrestato in flagranza di reato un cittadino romeno di circa 33 anni, operaio, domiciliato in zona, e già con precedenti, gravemente indiziato del reato di maltrattamenti in famiglia.

L’intervento dei militari è scattato in seguito a una richiesta di aiuto pervenuta al numero di emergenza 112 da parte di una donna italiana di circa 44 anni, operaia e residente in zona. I militari si sono recati prontamente presso l’abitazione, dove la donna ha riferito di essere stata aggredita dal marito per futili motivi, davanti ai loro due figli minori.

L’aggressore, che si era allontanato poco prima dell’arrivo dei Carabinieri, è stato rintracciato e bloccato poco dopo nelle immediate vicinanze dell’abitazione.

La vittima, soccorsa dal personale sanitario del 118, è stata trasportata al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Anzio, dove è stata dimessa con una prognosi di 7 giorni.

La donna ha inoltre raccontato ai militari di aver subito in passato analoghi episodi di violenza domestica, episodi che non aveva mai denunciato.

Il 33enne è stato condotto presso la Casa Circondariale di Velletri a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

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