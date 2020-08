Il videoclip dei Lonely: “Libera (Il Nuovo Mito di Orfeo ed Euridice), si anima al museo di Anzio

In anteprima presentiamo il nuovo videoclip dei Lonely il gruppo di giovani musicisti di Anzio e Nettuno, composto da: Miriana Colagiovanni (Voce), Pablo Ciriaco (tastiere), Emanuele Valle (basso), Davide Soro (batteria).

“Il mito di Orfeo ed Euridice risale a moltissimo tempo fa ma quasi mai viene narrato e spiegato appieno. Ha un senso romantico-poetico molto profondo che secondo il nostro parere doveva per forza essere messo in musica.

Molte sono state le re-interpretazioni del mito durante il corso dei secoli quindi abbiamo deciso di attuare una ‘evoluzione del mito’ anche noi intitolando il brano “Libera (Il Nuovo Mito di Orfeo ed Euridice)”. É proprio con il termine ‘libera’ che abbiamo deciso di giocare sulla contrapposizione del destino che riserva la libertà ad Orfeo e la morte ad Euridice; ma visto che stiamo parlando di entità mitologiche, di semidei e di ninfe, se fosse esattamente l’opposto? E se la libertà di Orfeo rappresentasse in realtà nient’altro che il nulla più profondo e la morte di Euridice una strada verso la libertà?”

“Ci piaceva creare questa singolare ambiguità e siamo certi che il risultato finale del videoclip possa lasciare ad ognuno una risposta personale. Ci tenevamo inoltre a valorizzare il nostro territorio in cui viviamo per questo la scelta delle location è ricaduta quasi esclusivamente sul Museo Archeologico di Anzio e Villa Adele”.

Il brano è stato registrato alla Sea Inside Records

Il video è stato realizzato da “La Lince Creative Studio”