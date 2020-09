“Il partito ,il consiglio direttivo, i consiglieri comunali dell’ Udc, uniti al nostro senatore Antonio Saccone, esprimono le più sentite condoglianze alla famiglia Rivelli per la scomparsa del nostro caro amico Stefano Maria, che oltre che essere uno stimato professionista, è stato rappresentante del nostro partito in consiglio comunale per diversi anni persona integerrima e persona sempre attenta soprattutto ai problemi delle famiglie e del territorio”. Così in una nota l’U.D.C. Anzio.