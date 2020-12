Nettuno. Al via la Mostra-Concorso del presepe casalingo Natale 2020

Prima edizione del Presepe in casa

Regolamento

Quest’anno, in applicazione alle varie normative antiCovid ed al fine di tutelare la salute di tutti, non sarà possibile organizzare la 14^ edizione del Presepe Vivente a Nettuno.

Abbiamo comunque pensato, insieme ai Padri Passionisti del Santuario e all’Assessorato ai Servizi Sociali

del Comune di Nettuno di mantenere viva la tradizione del Presepe organizzando una Mostra/Concorso riservata a tutti coloro che rappresentano nelle proprie case, in vario modo e con gli strumenti e i materiali più diversi, la natività di Gesù.

Papa Francesco nella Lettera Apostolica “Admirabile signum” invita a sostenere la bella tradizione del presepe in famiglia, nelle scuole, negli ospedali, nelle carceri e nelle piazze. E il rinnovo della tradizione

del presepe è un grande valore da tramandare, specialmente in questo momento di difficoltà generale.

Invitiamo tutti voi a partecipare: sarà un motivo per sentirci vicini e uniti attorno al calore della grotta di Betlemme.

La partecipazione, libera e gratuita, è aperta ai presepi realizzati, individualmente o collettivamente, in

casa, da persone di qualsiasi età residenti a Nettuno.

Ogni partecipante o gruppo di partecipanti potrà presentare un solo Presepe.

Ci si potrà iscrivere inviando, entro il 5 gennaio 2021, la richiesta di partecipazione contenente le proprie

credenziali (nome dell’autore o autori, indirizzo dove si trova il Presepe, numero di telefono) e specificando

con quale materiale è stato allestito (questo permetterà alla commissione giudicante di valutare meglio

l’opera) all’indirizzo passionettuno@libero.it o tramite WhatsApp al numero 3891391472.

Alla mail o al messaggio bisognerà allegare 5 fotografie e 1 video (della durata massima di 1 minuto) del

Presepe; la ricezione di detto materiale attraverso i canali previsti autorizzerà automaticamente

l’Associazione Ente Nettunese Sacre Rappresentazioni ed Eventi APS a pubblicare gratuitamente tutto sui

propri canali social e sul proprio sito internet (www.passionettuno.it).

La valutazione dei Presepi partecipanti sarà effettuata da una commissione di esperti nominata dagli

organizzatori e il nome dei vincitori sarà pubblicato, salvo imprevisti, il 10 gennaio 2021.

Saranno premiati: il Presepe più bello in assoluto, il Presepe della tradizione e il Presepe più originale. Sarà

inoltre dato un riconoscimento alla foto e al video che avranno ottenuto più like (mi piace) sulle nostre pagine social su cui saranno pubblicati (Facebook, Instagram, YouTube) e per questo motivo vi invitiamo a fare la vostra iscrizione, mandando il materiale richiesto, il più presto possibile.

I vincitori riceveranno dei buoni spesa alimentari (che potranno anche essere donati a persone più bisognose), che garantiranno la possibilità di fare acquisti nelle attività commerciali di Nettuno.

A tutti sarà dato un ricordo della partecipazione al Concorso. Tutte le foto e i video saranno poi pubblicati sulle

nostre pagine social, creando in tal modo una mostra fotografica virtuale che potrà essere visitata da tutti, per apprezzare la bravura e l’abilità dei partecipanti.

Partecipare al concorso permetterà di vivere anche questo Natale “particolare” all’insegna della condivisione.

Per contattarci o per chiarimenti fare riferimento alla mail

passionettuno@libero.it e al numero telefonico 3891391472.

Prof. Fausto Onori