In volo su Nettuno, in arrivo il calendario ufficiale 2021

Nettuno immortalata in dodici meravigliosi scatti nel nuovo calendario ufficiale 2021 “In volo su Nettuno”. Un progetto portato avanti dall’Assessorato al Turismo e che mette in mostra le bellezze del territorio in quello che sarà l’anno della ripartenza dopo i mesi bui del 2020.

Il calendario sarà distribuito alle attività commerciali del territorio, che lo esporranno nei propri locali, attraverso l’Associazione Commercianti “Il Tridente” e distribuito gratuitamente fino ad esaurimento scorte al PIT di lungomare Matteotti.

“Il 2020 è stato un anno da dimenticare – dichiara il Sindaco Alessandro Coppola – accogliamo il 2021 con speranza e pensando al futuro. Questo calendario rappresenta la bellezza della nostra città che è pronta ad accogliere, appena si potrà, tutti i turisti che vorranno visitarla. Ringrazio l’assessorato al Turismo e gli uffici comunali per questo bellissimo lavoro che rende giustizia a Nettuno, alla sua bellezza e alla sua storia”.

“Sono felice ed orgoglioso di questo progetto che a Nettuno mancava da diversi anni – dichiara il Vicesindaco con delega al Turismo Alessandro Mauro – il 2020 è stato un anno difficile per tutti, in particolar modo per il settore turistico. Nonostante ciò, grazie ad una mirata campagna di comunicazione, abbiamo visto il nome di Nettuno al centro dei media e dei portali turistici regionali. Una centralità che la nostra città merita e che getta le basi per il 2021 che sarà l’anno della ripartenza dell’intero settore e del suo indotto una volta che la pandemia sarà passata. Questo calendario mette in mostra alcune delle nostre bellezze artistiche, paesaggistiche e delle nostre tradizioni che sono il fondamento della nostra identità e i maggiori veicoli turistici a nostra disposizione”.