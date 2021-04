Terminate le riprese del film, Edoardo Leo ringrazia Anzio e Nettuno per l’accoglienza

“Ieri abbiamo terminato le riprese della prima parte di #nonsonoquellochesono

Grazie ai comuni di #anzio e #nettuno per l’accoglienza e a tutte le persone che, in questo momento in cui è complicato lavorare, hanno avuto pazienza e disponibilità verso tutti i ragazzi della troupe”.

Edoardo Leo

Iniziato a girare lo scorso primo marzo #nonsonoquellochesono è il sesto film da regista di Edoardo Leo. Una storia senza tempo ambientata nei primi anni 2000, in cui il bene e il male si mescolano in un vortice di inganni, tradimenti e folle gelosia.