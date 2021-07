Anzio. Buccolini: Solidarietà alla signora Maria Cupelli

“Il Movimento I❤️Anzio® esprime la massima solidarietà alla Signora Maria Cupelli, esponente del PD e mamma di Luca Brignone.

Apprendiamo dagli organi di stampa locali, che la Signora, a due giorni dal pensionamento, ha ricevuto una NOTA DISCIPLINARE per “comunicazioni potenzialmente lesive all’immagine dell’Amministrazione Comunale”.

Tale iniziativa è stata intrapresa per le critiche espresse nei riguardi dell’Assessora alle attività produttive Valentina Salsedo.

Da parte nostra condividiamo appieno le parole espresse pubblicamente dalla Signora Maria Cupelli, anche noi, dopo le ultime dichiarazioni dell’Assessora per il caso del “Santo Volante” non la riteniamo adatta a ricoprire tale ruolo. L’Assessora ha espresso parole pesantissime nei riguardi di critica, valuta, o non approva i modi di fare di questa amministrazione, con la parola “ODIO” ripetuta costantemente nello stesso comunicato, e tirando in ballo un gravissimo fatto di cronaca che nulla aveva a che fare con il caso del “Fantoccio Volante”.

A nostro avviso, 25 anni di servizio nella Polizia Locale di Anzio integerrimo, costante e sempre sul campo da parte della Signora Maria Cupelli, vengono ancora una volta sviliti e dimenticati pur di mettere in atto una continua e sistematica politica di “repressione” per chi dissente, per chi è di opinione diversa.

Il Movimento I❤️Anzio® non può accettare questo ulteriore tentativo di chiudere le bocche a persone che hanno lavorato con efficienza e costanza per i nostri concittadini, non è possibile tentare di reprimere la libertà di parola e pensiero con una “Nota Disciplinare”. Chiunque può, e deve esprimere liberamente pensieri, considerazioni e riflessioni CIVILI su qualsiasi argomento che riguardi persone che hanno autonomamente deciso di candidarsi, e di conseguenza amministrare la cosa pubblica.

L’Articolo 21 della Costituzione Italiana è ancora valido su tutto il territorio nazionale. A parer nostro, nonostante il Comune di Anzio venga gestito e amministrato da 3 anni in modo “Feudale”, le NOTE DISCIPLINARI non possono essere utilizzate per chiudere le bocche, ma solo in casi oggettivi e quando realmente lesivi o non consoni”.

Giorgio Buccolini – Movimento I❤️Anzio®