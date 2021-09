Anzio. Anno Scolastico 2021/2022. L’Assessore alla Cultura ed alla Scuola: “Refezione scolastica al via il 4 ottobre”

Trasporto scolastico in totale sicurezza dal primo giorno di scuola”. Iscrizioni ai servizi online fino al 22 settembre

“Come lo scorso anno, ad Anzio, il servizio di refezione scolastica partirà il primo lunedì di ottobre (4/10); il servizio trasporto scolastico, invece, sarà attivo dal primo giorno di scuola, in totale sicurezza e nel pieno rispetto di tutte le normative e precauzioni anticontagio”.

Lo ha affermato l’Assessore alla Cultura ed alla Scuola, Laura Nolfi, impegnata insieme al Sindaco, Candido De Angelis ed agli Uffici Pubblica Istruzione ed Edilizia Scolastica dell’Ente, a coordinare tutte le attività e gli interventi propedeutici ad un ottimale inizio di anno scolastico.

Il portale Key Ref ( https://keyrefanzioportal.opendoor.it) è stato riattivato ed aggiornato, per consentire alle famiglie le nuove iscrizioni o per confermare le iscrizioni, per il 2021-2022, ai servizi di trasporto e refezione scolastica.

“Insieme al Sindaco, – prosegue l’Assessore Laura Nolfi – abbiamo deciso di riaprire le iscrizioni ai servizi a domanda individuale, chiuse lo scorso 31 agosto, per consentire a tutte le famiglie di iscrivere serenamente i propri figli, in vista del primo giorno di scuola. Invitiamo la popolazione scolastica a procedere con le relative iscrizioni, entro il 22 settembre, con tariffe invariate rispetto allo scorso anno e con tutte le agevolazioni previste per gli aventi diritto”.

Le iscrizioni online per entrambe i servizi sono state quindi riaperte fino al termine perentorio del 22 settembre. Per informazioni 06 98499 431 – 401 – 425; refezione.scolastica@comune.anzio.roma.it

Le modalità di iscrizione sono illustrate sul Portale Key Ref e richiedono pochi semplici passaggi collegandosi al link: https://keyrefanzioportal.opendoor.it