Gli attrezzi del mestiere dei barbieri: gioiellini mutati nel tempo

Il barbiere non è solamente un luogo dove sistemarsi barba e capelli. Da secoli questo posto motivo di aggregazione, scambio di chiacchiere e ritrovo per amici. Possiamo certamente affermare che questi saloni hanno da sempre sostituito i giornali, diventando centri di informazione e gossip locali.

Le attese sulle poltrone erano e sono da sempre luogo di intrattenimento, con un protagonista che tiene banco conoscendo più cose sempre più di chiunque altro.

Col passare degli anni questi negozi sono diventati saloni, le vecchie poltrone in sala d’attesa hanno ceduto il posto ad arredi di design sempre più raffinati. Questa ricerca continua di nuove linee, con materiali innovativi e di tendenza, ha trasformato e reso questi saloni dei veri centri di bellezza.

L’evoluzione ha toccato anche il settore degli strumenti e delle forniture che utilizzano i più moderni barbieri italiani. In questo sito è possibile trovare tutti gli attrezzi e i prodotti che non possono mancare in un salone moderno nel 2021.

Vediamo quali sono i tre strumenti più utilizzati che hanno avuto un’evoluzione maggiore, rispetto ad altri, nei saloni di parrucchieri italiani:

rasoio elettrico a testine;

forbici da taglio;

phon asciugacapelli.

Il rasoio elettrico a testine

Nato nel 1939 da un’idea di Jacob Schick, soldato americano, che dedicò molto tempo della sua vita per inventare un brevetto di una tecnica per radersi a secco. Ovviamente il primo risultato di Schick, fu un grezzo articolo che si basava su lame che si muovevano avanti e indietro.

Da allora però, questo articolo ha cambiato il suo aspetto fino a diventare un gioiellino di fine meccanica di precisione. Negli anni si sono succeduti diversi modelli, dalle lame rotanti, alla micro schiuma per aiutare la rasature ed infine ai moderni senza filo dei giorni nostri.

Gli ultimi rasoi hanno la possibilità di intercambiare le proprie testine, dando il modo di ottenere molte sfumature o veri e propri disegni sia alla barba che ai capelli.

Forbici da taglio

Questo apparente semplice articolo è in realtà il gioiello che per più tempo viene tenuto in mano da qualsiasi barbiere.

A differenza del rasoio le forbici non hanno avuto consistenti cambiamenti nel tempo, ma comunque sono presenti nei vari saloni con differenti modelli, come le forbici sfoltitrici che raggiungono anche 60 denti, ad esempio, le classiche forbici a lama singola o doppia.

Questi gioiellini sono fatti in acciaio inox satinato, carbonio o zinco, che permettono la massima precisione nel taglio con rifiniture alla perfezione. I migliori prodotti, inoltre, sono dotati di impugnature simmetriche per aiutare la presa e di gommini silenziatori con poggiadito removibile per adattarsi alle caratteristiche di chi taglia.

Attrezzi di precisione che permettono differenti tagli avendo in alcuni modelli, una lama affilata a rasoio e l’altra microdentata.

Phon asciugacapelli

Quando pensiamo al primo asciugacapelli creato nel 1890 da Alexander Godefroy in Francia, dobbiamo immaginare a una stufa con un tubo collegato ad una cuffia.

I modelli portatili del giorno d’oggi sono lontani parenti dall’invenzione di Godefroy chiaramente. Oggi si possono trovare fon che arrivano ad asciugare i capelli in pochi secondi grazie alla potenza del motore insieme alla portata del flusso d’aria, si ottengono prestazioni elevatissime con la massima silenziosità.

I fon moderni però non asciugano solamente come si potrebbe erroneamente pensare, ma ci sono delle particolarità che aiutano ad avere dei capelli più luminosi dopo l’asciugatura.

Queste particolarità sono le differenti funzioni di un fon moderno, come la regolazione della temperatura, selezione della velocità e l’aria fredda che sono le principali caratteristiche dei modelli più evoluti.

Insieme a questi elementi è possibile abbinare molti tipi di accessori, come i concentratori d’aria o i diffusori per l’asciugatura di tipi di capelli ricci o mossi.

Come abbiamo visto anche questo settore si è evoluto nel tempo. Dalle poltrone dei piccoli negozietti di paese ai grandi saloni moderni, questa antica professione non si è fatta certamente prendere alla sprovvista. Andare dal barbiere per un momento di relax e di chiacchiere, è stato e sarà sempre nelle abitudini degli italiani.