Cultura, il Comune di Aprilia promuove “Mille e un Autore”, rassegna di presentazione di pubblicazioni da parte di scrittori locali

Promuovere la lettura e la conoscenza di scrittori locali. È questa la finalità con la quale il Comune di Aprilia ha deciso di istituire la rassegna “Mille e un Autore”, una serie di incontri che si svolgeranno nella Biblioteca comunale “Giacomo Manzù”, per presentare pubblicazioni realizzate da autori apriliani o provenienti da altri comuni del territorio.

Una delibera di Giunta approvata ieri pomeriggio definisce le modalità dell’iniziativa: l’accesso alla rassegna potrà avvenire su proposta dei singoli scrittori o di associazioni culturali, le iniziative dovranno ottenere in via preventiva il Patrocinio dell’Ente, mentre l’utilizzo delle sale della Biblioteca non è soggetta a pagamento.

La rassegna partirà ufficialmente domani, quando, a partire dalle ore 17, si terrà la presentazione del libro “La Pioggia” dello scrittore apriliano Salvatore Currò.

“Siamo certi che questa rassegna riuscirà a valorizzare la produzione letteraria cittadina – commenta l’Assessore alla Cultura Gianluca Fanucci – Aprilia è da sempre caratterizzata da una grande vivacità culturale e crediamo sia giusto che le istituzioni contribuiscano a promuovere questa caratteristica peculiare della nostra Città”.