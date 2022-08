“Italexit” a Nettuno con Monica Nobili e Riccardo Fabbian

Riceviamo e pubblichiamo

Gentili amiche e amici,

vogliamo informarvi della presenza di un Comitato Elettorale “ITALEXIT” in via Don Minzoni, 49 a Nettuno, dove la Coordinatrice Politica Monica Nobili, candidata al Senato, coadiuvata da Riccardo Fabbian, ha raccolto le firme per consentire al Partito di partecipare alla giornata elettorale del prossimo 25 settembre, grazie anche al preziosissimo contributo di presenza ed entusiasmo del dottor Rodolfo Turano.

Le future iniziative, tutte finalizzate ad una maggiore presenza e visibilità di ITALEXIT sul nostro territorio, consentiranno alla cittadinanza di conoscere il Programma ed i candidati individuati dal Partito.

Siamo consapevoli dell’impegno che viene richiesto a tutti noi in un momento così difficile per il nostro Paese, ma confidiamo nella collaborazione di ciascuno di voi, affinché ITALEXIT possa incidere significativamente sulle scelte politiche locali e nazionali: soltanto agendo insieme potremo compiere i passi necessari per raggiungere gli obiettivi comuni!

Nei prossimi giorni sarete informati sulle attività e sugli incontri organizzati nel nostro territorio, per permettervi così di partecipare.

Monica Nobili

Coordinatrice Politica ITALEXIT