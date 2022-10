Nettuno. “Prorogare l’occupazione suolo pubblico almeno fino alla fine di ottobre” lo chiedono a Strati gli ex consiglieri Alicandri e Federici

In questi giorni sono scadute le proroghe delle autorizzazioni per l’utilizzazione temporanea di suolo pubblico per bar e ristoranti previste dal Governo Draghi, ma alla luce del fatto che il nostro territorio è a chiara vocazione turistica ed inoltre che con il cambiamento climatico in corso la stagione autunnale è sempre più simile a quella estiva, riteniamo che si debba ulteriormente prorogare l’occupazione suolo pubblico almeno fino alla fine di ottobre. Conoscendo bene la sensibilità del commissario Strati e il suo amore per Nettuno, auspichiamo una sua deliberazione in merito. Una proroga porterebbe due risultati importanti, da un lato si potrebbero mantenere inalterati i numeri assunzionali del settore, che ricordiamo è stato duramente colpito dalla pandemia, e dall’altro ci sarebbero nuove entrate per le casse comunali. Insomma una operazione di buon senso e senza controindicazioni anche alla luce dell’evidente prolungarsi della stagione turistica avvenuto negli ultimi anni.

Roberto Alicandri

Marco Federici