Nettuno. Sabato 1 aprile, Il Grande Blues sbarca a Nettuno

Sabato 1 aprile alle ore 19.00 nella sede di Baraonda – Associazione di resistenza culturale in via di S. Maria 26 si terrà il primo dei quattro appuntamenti previsti dal programma di “Baraonda in Blues“, il primo festival di musica Blues a Nettuno.

Quattro serate in compagnia di grandi nomi, anche di rilievo internazionale, che non hanno bisogno di presentazioni.

La rassegna inizia sabato 1 aprile con un’ora e mezza ca. di Blues, originale e non, con Joe Caruso (chitarra e voce), Mimmo Catanzariti (basso) e Pino Liberti (batteria).

Il secondo appuntamento di domenica 16 aprile sarà dedicato alla chitarra elettrica di Stefani De Angelis, alla perfezione ritmica di Mimmo Antonini e al basso e alla voce di un musicista di livello internazionale come Michael Thomas Brill (Mick), con la Stevie’s Blend.

Sabato 29 sarà il turno della voce e della chitarra di Claudio Maffei, grande amico di Baraonda, accompagnato da Sandro Chessa (Cajon e chitarra acustica) col duo Maffei in Blues.

Si chiude alla grande sabato 13 maggio con un trio che ci raggiungerà da Latina (che tra la città e i suoi dintorni sfodera bluesmen e jazzisti di altissimo livello) composto da Costantino Raponi e le sue armoniche, Andrea Vettor alla batteria e Tommaso Fiore alla chitarra.

Tutti i concerti avranno inizio alle ore 19.00

È necessaria la prenotazione ai numeri riportati sulla locandina.