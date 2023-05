“Rugantino”… il Chris Cappell College va in scena con un doppio appuntamento

Doppio appuntamento per “Rugantino”, un progetto del Chris Cappell

College supportato e sostenuto dal Dirigente scolastico Dr.ssa Daniela

Pittiglio, che mette in scena, nell’ambito del Piano Triennale delle Arti, una

tra le commedie musicali italiani più amate e popolari, simbolo internazionale

della tradizione romana.

Tra suggestivi movimenti di scena e giochi di luce, tornano il fascino e le

emozioni della più celebre storia della tradizione popolare capitolina, per un

progetto che, in linea con il Piano delle Arti del MIUR, intende valorizzare e

sottolineare le peculiarità culturali ed espressive del territorio della nostra

Regione. Una lunga preparazione che ha visto il coinvolgimento di risorse e

figure professionali variegate, in grado di sviluppare e valorizzare

competenze essenziali per la realizzazione di un genere teatrale e musicale di

grande impatto artistico ed emotivo.

Il Referente del Progetto, Prof. Giuseppe Galluzzi, sottolinea le motivazioni

che hanno dato vita a questo suggestivo percorso didattico “…questo progetto

nasce con l’idea che i ragazzi debbano saper lavorare in gruppo e quindi

questa si è dimostrata un’occasione molto formativa in quanto i ragazzi

hanno dovuto partecipare ad un’esperienza condivisa in cui musica e teatro

si incontrano e si confrontano dando vita a questo musical. Gli alunni hanno

imparato che per arrivare ad un obiettivo si devono seguire regole comuni di

base con un percorso che richiede impegno, costanza e partecipazione”.

Le indimenticabili pagine di Garinei e Giovannini, con le note immortali del

M° Armando Trovaioli rivivono nella originale riedizione del Chris Cappell

College, coinvolgendo i giovani musicisti – tra coro, voci soliste e orchestra

– in una esperienza di apprendimento unica e innovativa, supportati dagli

studenti del team tecnico che vede valorizzate le competenze audio e video

sviluppate nel percorso liceale.

Il Progetto “Rugantino”, ideato dal Prof. Giuseppe Galluzzi e realizzato dallo

stesso per la parte musicale e orchestrale – adattamenti e direzione –, vede la

collaborazione per le molteplici competenze teatrali coinvolte (regia,

coreografia, canto solistico e corale, la scenografia) dei Proff. Carla Carretti

e Michele Sacco.

Primo appuntamento mercoledì 7 giugno, ore 18,30, nell’Aula Magna del

Chris Cappell, per un’Anteprima dello spettacolo, messa in scena in

occasione della chiusura delle celebrazioni per il Ventennale dell’Istituto.

A seguire, lo spettacolo in forma integrale è giovedì 8 giugno, ore 21.00, al

Teatro Spazio Vitale di Nettuno.