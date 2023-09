Aprilia. L’ex assessore D’Alessandro: l’amministrazione continui i progetti per un sistema turistico integrato

“Promuovere il territorio attraverso la progettazione, lo studio ed il confronto con le realtà della città. E’ quanto è stato fatto in questi anni di lavoro amministrativo dalla coalizione civica per valorizzare aziende, prodotti delle nostre terre e realtà dal grande valore storico-culturale. Per la prima volta si è lavorato strutturando un percorso turistico per la nostra città.

“Ci riferiamo al progetto “Visitaprilia” inserito nel circuito “Latium Experience”, sottolinea l’ex assessore alle Attività produttive Alessandro D’Alessandro, una progettualità che offre la possibilità di proiettare il territorio nell’ambito di un più articolato programma per la creazione di un sistema turistico. Un sistema integrato”.

“Latium Experience” nasce da un progetto della Regione Lazio che in piena pandemia da Covid-19 cercava di sostenere il settore turistico attraverso una stimolazione che valorizzasse territori, peculiarità ed eccellenze prodotte nei diversi comuni. Enti locali, associazioni ed operatori del settore sono stati spinti a fare rete attraverso la costruzioni dei cosiddetti Dmo (Destination Management Organization).

“Come assessorato, aggiunge D’Alessandro, ci siamo immediatamente attivati con un lavoro certosino di dialogo con le realtà della nostra città, di studio e analisi del territorio arrivando alla realizzazione di ben 4 progettualità. Tutte promosse e una finanziata dall’ente regionale che va sotto il nome appunto di Latium Experience (240 mila euro ai quali si sommano gli 8 mila aggiunti dal Comune di Aprilia). Il Comune di Aprilia è protagonista insieme e 11 Comuni e 48 associazioni. Iniziativa che sta già generando dei frutti positivi e che ci ha visto partecipare alle fiere di Rimini e Berlino”.

“Tra questi lavori, continua l’ex assessore Alessandro D’Alessandro, voglio ricordare che ve ne è uno interamente apriliano che gode di risorse interamente comunali. Grazie a questo progetto la città oggi vanta uno strumento importante: la mappatura dell’intero territorio. Nel contempo abbiamo avviato due percorsi paralleli: abbiamo individuato una Destination manager, la dottoressa Tiziana Marinelli, e lo studio di un sito internet “Visit Aprilia” con scopi divulgativi e promozionali. L’idea era quella di creare un punto di riferimento telematico con associazioni, realtà imprenditoriali e prodotti del territorio a tutto beneficio dei cittadini. Tutto il lavoro, finanziato con fondi comunali di 7 mila euro, si basa sulla volontà di promuovere la nostra città. Attrarre il flusso turistico che transita verso Roma, Latina e mare senza metterci in competizione con le altre realtà ma molto più realisticamente cercando di spingere turisti di passaggio a fermarsi da noi e conoscere i nostri luoghi, la nostra storia ed i nostri prodotti. Ben venga allora l’impegno dell’attuale amministrazione, la continuità su progetti come questi è importantissima. Lavorare per migliorare e qualificare i prodotti turistici esistenti, rafforzandoli e arricchendoli di nuove opzioni per aumentare l’interesse da parte del turista. Nel contempo creare nuovi prodotti turistici e nuove occasioni. Momenti di interesse che rispondano alle esigenze e richieste del mercato, aumentare arrivi e presenze con il coinvolgimento di imprese, produttori e gli operatori della filiera apriliana e pontina. Ampliare il raggio di azione sui mercati e costruire un sistema turistico integrato che sappia portare in alto il nome della città e valorizzare tutti le sue caratteristiche, soprattutto mettere a sistema la grande ricchezza di cui disponiamo e cioè le nostre associazioni, i nostri comitati ed gruppi di lavoro dei nostri concittadini”.

Aprilia Civica