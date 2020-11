“Abisso Nero” l’horror pandemico di Ronal Russo alla 40esima edizione del Fantafestival

Tra i film in concorso, presentati alla 40esima edizione del Fantafestival in corso (dall’11 al 15) novembre, spicca “Abisso nero” del regista Ronald Russo. Horror pandemico, girato prima dell’emergenza Covid-19. Un pericoloso virus, creato in laboratorio, minaccia di sterminare la popolazione umana. La tragedia metterà un padre di famiglia davanti a una terribile responsabilità.

“E’ un film particolare– spiega il produttore Sergio Romoli– perchè è un vero Horror ma anche un triller dove alla fine vince l’amore su ogni esistenza umana”

Guarda il trailer del film

La Trama: Nell’anno 2021 la popolazione è cresciuta a dismisura, le risorse naturali ed il cibo iniziano a scarseggiare. Il pianeta terra si ribella alle continue mostruosità dell’uomo, con disastri naturali, siccità, epidemie, tsunami. La lega del potere internazionale autoformatasi, prende una decisione, un virus mortale già sintetizzato in laboratorio, viene liberato e scelto come arma biologica, per eliminare la metà del genere umano.

Regia: Ronald Russo.

Cast: Robert Madison, Yadalia Suarez, Angelica Cheyenne, Gianluca Testa, Veronica Urban, Costantino Comino, Melina Arena, Sandro De Luca, Ronald Russo, Roberto Conte, Pierfrancesco Ceccanei, Walter Toschi.

Sceneggiatura: Ronald Russo, Fotografia: Nino Tonnarini, Operatore alla macchina: Pietro Laino, Aiuto regia: Andrea Fucà, Montaggio: Davide Campelli, Scenografia: Fabio Galvagno, Costumi: Angela Chezzi, VFX: Flavio Evangelisti, Effetti Speciali: David Bracci, Musiche: ITNA, Organizzatore generale: Sara Paolucci, Creative producer: Francesco Maria Domenidò, Produttori esecutivi: Sergio Romoli, Massimo Paolucci. Produttori: Sergio Romoli, Alessio Chiavetta. Produzione: ZTV Productions. Produttore associato: Corrado Lannaioli, Ronald Russo. Produzione associata: Mola Film International. Il lungometraggio è in concorso alla quarantesima edizione del Fantafestival, Mostra Internazionale del Film di Fantascienza e del Fantastico, dall’ 11 al 15 Novembre.