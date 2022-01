Nettuno. Michele Cioffi è tra gli autori finalisti che parteciperanno a Casa Sanremo Writers 2022

Originario di Nettuno (RM), già funzionario ed ex sottoufficiale, partendo da un blog personale ha

realizzato una pubblicazione in cui racconta la disabilità dei suoi genitori e in particolare di suo

padre, non vedente assoluto.

Quest’anno, dunque, porterà sul palco di Casa Sanremo l’opera miscellanea “Non avrai bisogno di chiedere”, per far comprendere ai suoi lettori e followers l’importanza di “gettare il cuore oltre

l’ostacolo” di fronte alle difficoltà della vita.