Anzio. Oggi al Cinema Moderno il Film “Querido Fidel”

Martedì 22 febbraio il Cineclub

La dolce vita presenta il Film

Querido Fidel al Cinema Multisala Moderno di Anzio, agli orari 16:30 e 18:30. QUERIDO FIDEL è l’opera prima della Regista Viviana Calò, una commedia divertente e significativa che racconta una storia di ideali rivoluzionari a Napoli, una piccola Cuba con i suoi umori e la sua vitalità. Il Fidel del titolo è ovviamente Castro, il rivoluzionario cubano. Viviana Calò, che ha anche scritto la sceneggiatura, racconta nel film la storia di un uomo che vive nella venerazione di un mito come Fidel Castro. Siamo nel 1991, in una Napoli ancora frastornata dal fenomeno Maradona. Emidio Tagliavini (uno straordinario Gianfelice Imparato Official) è uno stravagante pensionato che gira per i Quartieri Spagnoli con il sigaro in bocca per controllare che i prezzi del quartiere restino bassi. Ha una corrispondenza con il leader cubano, da cui riceve regolare risposta. Emidio è il figlio di un emigrato napoletano morto a Cuba lottando per la rivoluzione castrista ed ora lui, in sua memoria, ne perpetua il ricordo. Il mondo però sta cambiando: Gorbaciov, la fine della guerra fredda, il doloroso passaggio dal P.C.I al P.D.S, ed Emidio scorge ovunque i segni di un decadimento che renderà sempre più difficile la sua lotta in favore del comunismo… QUERIDO FIDEL è stato presentato al Bif&st Bari International Film Festival 2021 dove ha ottenuto i Premi per la Miglior Regia e al Miglior Attore protagonista.

Querido significa Caro, Tesoro: il Cineclub “La dolce vita” dedica questo Film alla “Querida” Professoressa Luciana Della Fornace, che ci ha lasciato domenica. A Nettuno gestiva il Cinema Capitol di Via Romana (dove ora si trova la Benetton), ma era anche studiosa di Cinema e autrice di libri sulla materia. Per lunghi anni era stata la Presidente di Agiscuola nazionale e animatrice del Leoncino d’Oro a Venezia e del Premio David Giovani. Nel 1986, quando il Cineclub La dolce vita organizzò la prima Rassegna estiva (siamo quelli ritratti con lei nella quarta foto), ci apri le porte dell’Arena Capitol e ci mise in contatto con le case di distribuzione per reperire i film. Fu la nostra “madrina”, resta sempre nei nostri cuori. Vi aspettiamo al Cinema Multisala Moderno di Anzio MARTEDÌ 22 FEBBRAIO, agli Spettacoli delle 16:30 e 18:30, per vedere insieme QUERIDO FIDEL e per ricordarla.