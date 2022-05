Anzio. Oggi martedì 10 maggio alla rassegna il film “Belfast”

Oggi, martedì 10 MAGGIO, il Film in programma al Cineforum de “La dolce vita” è BELFAST, l’ultimo film dell’attore e regista Kenneth Branagh. Viene proiettato al Cinema Multisala Moderno di Anzio, agli orari 16,30 e 18,30. BELFAST è il sincero omaggio alla città dove è cresciuto l’autore, alla sua forza d’animo, al suo umorismo particolare che ne fa un posto unico al mondo. Nel 1969 Buddy vive con la famiglia in un quartiere misto, abitato da protestanti e da cattolici. Sono vicini di casa, amici, compagni di scuola, ma c’è chi li vorrebbe nemici giurati e getta benzina sul fuoco, aizzando il conflitto religioso… Nell’amarcord del regista e nella formazione del giovane Buddy, non può mancare il cinema. Mentre cerca di trovare la propria strada, il piccolo cerca aiuto nei film: “Mezzogiorno di fuoco”, “L’uomo che uccise Liberty Valance” si offrono di volta in volta come modelli di ruolo o alternative di vita. BELFAST ha meritato l’Oscar 2022 alla migliore sceneggiatura non originale per Kenneth Branagh (il film aveva 7 candidature, tra cui quella per la migliore canzone a Van Morrison per “Down To Joy”), e lo scorso martedì è stato insignito del David di Donatello 2022 come Miglior Film straniero. Vi ricordo che NON è più richiesto il Greenpass per l’ingresso in Sala. Resta l’obbligo di indossare la mascherina Ffp2 in Sala.