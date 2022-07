Anzio. 23 luglio, al Centro Ecumenico la commedia comica ‘Hollywood… è tutta n’antra cosa’

La Rassegna teatrale ‘Ritorniamo a riveder le stelle’ del Centro Ecumenico SS.Anna e Gioacchino, dopo la pausa riservata allo spettacolo di Arte Varia, riprende all’insegna della musa Talia, sabato prossimo 23 luglio alle ore 21,00, con la commedia comica ‘Hollywood… è tutta n’antra cosa.

La commedia scritta da Maurizio D’Eramo, che ne curerà anche la regia, verrà portata sul palco all’aperto di Via di Valle Schioia, dalla Compagnia di Anzio ‘Ridiamoci sopra’, che ci farà sprofondare nell’atmosfera della Roma popolare del 1967.

La storia dell’intera commedia è ambientata nell’androne di un caseggiato di Via Leonina, al centro di Roma, più precisamente davanti la guardiola della popolana Cesira Ciceroni (interpretata da Daniela Aveta), grande amante del cinema americano degli anni cinquanta-sessanta.

Come in tutte le portinerie che si rispettino, questa diventa il crocevia di storie, di racconti inventati, di chiacchiere da comari, insomma del ‘taja e cuci’ che caratterizzava l’ambiente popolare di una certa Roma dell’epoca.

Degne alleate della portiera sono la sora Bettina (Tiziana De Rosa) e la sora Nina (Annaclara Marorelli), inquiline del palazzo, pronte a commentare tutto di tutti… a cui fanno da cornice una serie di personaggi dalle figure molto caratteristiche… insomma uno spaccato di vita di una Roma che, da lì a poco, sarebbe stata spazzata via sotto i colpi della modernità post-‘68 e della globalizzazione.

Altri personaggi ed interpreti della pièce sono il marito della portiera, Augusto, interpretato dal regista-autore Maurizio D’Eramo, la giovane inquilina Maria (Federica Sartori), l’investigatore, un vero Marlowe del Quarticciolo, che vive nell’interpretazione di Marco De Benedetto e la coppia dei signori Pantaleo. Turiddu e Lucia.

Lui gelosissimo (Michele Campanale), di chiara origine sicula, vede ed immagina dappertutto le corna che la povera moglie (Samanta Appetito) dovrebbe mettergli e che saranno alla base di tutte le vicende e gli intrecci della storia.

Personaggi secondari, ma non per questo, meno degni di nota sono il Monnezzaro e l’operaio della cucina a gas (Pier Luigi Rinaldi), il Signor Luciano (Paolo Zannini) e sua moglie, la signora Ines (Franca Proietti).

Discorso a parte va fatto per la ‘pericolosissima’ Signora Osvalda (Romana Ruberti), che è tutta un programma; senza svelare nulla del suo personaggio, possiamo solo dire che le sue entrate in scena prevedono come jingle: un tuono!

Allora ricordiamo che l’appuntamento con la Compagnia ‘Ridiamoci sopra’ di Anzio è sabato 23 luglio alle ore 21,00 sul palco del Centro Ecumenico dei SS.Anna e Gioacchino.

Non mancate, ci sarà da sbellicarsi dalle risate!