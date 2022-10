Ardea. Sabato 22 Abitare il museo – Ascoltare le opere, “La giostra della fantasia”

Abitare il museo – Ascoltare le opere, “La giostra della fantasia” è un evento dedicato alle famiglie che si terrà sabato 22 ottobre 2022 dalle 10:30 alle 12:30 presso il Museo Giacomo Manzù, ad Ardea. Un evento dedicato soprattutto ai bambini tra i 7 e gli 11 anni ed i loro genitori alla scoperta di Giacomo Manzù e delle sue opere. L’iniziativa, organizzata dal Museo Giacomo Manzù, Direzione Regionale Musei Lazio, dalla Direttrice Maria Sole Cardulli, dal Liceo “A. Meucci” di Aprilia, “Life” Associazione per il miglioramento della qualità della vita, la prof.ssa Federica Calandro, la prof.ssa Chiara Della Valle, gode del patrocinio del Comune di Aprilia ed è sostenuta dell’Assessore alla Cultura Gianluca Fanucci. Bambini e genitori parteciperanno insieme alla visita della collezione, guidati dalla Direttrice del museo, Dott.ssa Maria Sole Cardulli. Successivamente i più piccoli saranno coinvolti in un laboratorio didattico mentre ai genitori è dedicato un incontro sul tema “L’importanza della creatività nello sviluppo del bambino”, condotto dalla Dott.ssa Paola Prosperi. Nella stessa mattinata sarà proiettato negli spazi del museo il video “Manzù, messaggero di pace”, realizzato dagli alunni della classe 2°U del Liceo “A. Meucci” di Aprilia per l’attività di educazione civica della prof.ssa Giuseppina Colapinto. L’evento, che si svolgerà presso il Museo Giacomo Manzù, via Laurentina, km 32, Ardea, vuole essere il primo di una serie di iniziative, da realizzare in collaborazione con le scuole, le associazioni del territorio e il comune di Ardea. La partecipazione all’evento è gratuita ma è necessario prenotarsi al seguente indirizzo abitareilmuseo@gmail.com