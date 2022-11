Nettuno. Al Forte Sangallo: Templa Serena, successo del primo appuntamento con il professor D’Ambrosio

Successo per il primo appuntamento con “Templa Serena – Salotti Culturali al Forte Sangallo”. Ospite il professore Rocco D’Ambrosio, docente di Filosofia della Politica presso la Pontificia Università Gregoriana di Roma. Ad aprire l’incontro il Commissario Straordinario Bruno Strati che ha salutato i presenti, tra cui il prefetto Carmine Valente, commissario straordinario del Comune di Latina.

“Abbiamo voluto organizzare – dichiara il Commissario Strati – questi appuntamenti che abbiamo chiamato “Templa serena” prendendo in prestito le parole di Lucrezio “Sed nil dulcius est, bene quam munita tenere edita doctrina sapientum templa serena”. Il primo appuntamento lo abbiamo voluto dedicare all’Etica, in particolare all’Etica della città e alla sua felicità, come recita il titolo dell’incontro di oggi. Il Prof. D’Ambrosio questa sera ci ha invitato a riflettere sulla necessità di ripensare ad un nuovo modo di vivere la città in cui viviamo, fondato su principi e valori etici”.

A chiudere l’evento un aperitivo per tutti gli intervenuti curato dagli studenti dell’istituto Marco Gavio Apicio.

Il prossimo appuntamento sarà con il professor Clemente Marigliani sul’Italia del ‘500, il 24 novembre alle ore 16,30 presso la Sala dei Sigilli del Forte Sangallo.