Aprilia. Il 18 dicembre al Teatro Europa grande evento di beneficenza per aiutare il Bambin Gesù

Domenica 18 dicembre 2022 alle ore 17.00 presso il Teatro Europa di Aprilia si terrà l’evento spettacolo a sostegno della fondazione Bambino Gesù di Roma. L’evento è organizzato dal Teatro Europa di Aprilia, con la direzione artistica di Dalila Jorillo e Alessandro Sgarra. Il ricavato della serata, sarà interamente devoluto in beneficienza. L’obiettivo è aiutare i bambini e si rivolge a tutti coloro che sono sensibili ai problemi dell’infanzia e che desiderano contribuire per sostenere l’ospedale Bambino Gesù di Roma, ormai divenuto punto di riferimento per i bambini di tutto il mondo che, purtroppo, necessitano di cure. Una serata in cui il sorriso si sposa con un gesto concreto di sostegno verso coloro che ne hanno bisogno.

Durante la serata si esibiranno le scuola di danza della provincia di Roma e Latina e con la presenza da Zelig del comico Marco Tana.

L’ingresso è di euro 10,00 per gli adulti e di euro 5,00 per i bambini da 6,00 a 10 anni.

I biglietti si possono acquistare presso il botteghino del Teatro Europa di Aprilia e online su ciaoticket.com info 335.8059019 – 06.97850344