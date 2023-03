Nettuno. Sabato 11 da Baraonda, Conversazioni sull’arte: il futurismo

Continuano le “conversazioni sull’arte” con i Prof.ri Francesco Bonanni e Antonio Silvestri.

Sabato 11 marzo ore 18:00 il Futurismo a Baraonda Ass.di Resistenza Culturale via s.Maria 26/28 Nettuno (RM).

Il futurismo movimento artistico prettamente italiano che rinnega il passato con l’esaltazione del futuro fatto di velocità, di motori di parole in libertà,di coraggio e disprezzo degli ignavi …

Contributo soci 5€ per gli under 18 ingresso gratuito

Gradita prenotazione: 339 3957722. 333 6560552.