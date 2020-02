Anzio, stanziati 900mila euro per la manutenzione straordinarie delle strade comunali

L’Amministrazione Comunale di Anzio, nella seduta di ieri, ha approvato i progetti definitivi ed esecutivi per importanti interventi di manutenzione straordinaria delle strade comunali. Le tre delibere approvate dalla Giunta De Angelis, complessivamente, prevedono uno stanziamento comunale di 900.000 euro.

“Nelle settimane scorse – afferma il Sindaco, Candido De Angelis – sono iniziati i lavori per il completamento dei marciapiedi, della pista ciclabile e dell’arredo urbano, lungo la litoranea Ardeatina e nel tratto compreso tra Via Caligola e Via Maia, anche con il relativo adeguamento della pubblica illuminazione. Nel corso dell’anno, a partire dai prossimi giorni, saranno aperti cantieri, sull’intero territorio comunale, con un investimento, su strade, condotte, arredo urbano e scuole, pari a circa 7 milioni di euro”.

Ad Anzio Colonia, invece, procedono i lavori per il recupero della Sorgente Acqua del Turco. L’importante intervento prevede il restyling dei fabbricati esistenti, connessi all’antica sorgente che alimentava Anzio centro, il nuovo arredo urbano dell’intera area, la nuova illuminazione e la realizzazione di spazi pubblici fruibili ai cittadini, nelle vicinanze del suggestivo tratto di costa.

“Le tre delibere approvate ieri in Giunta, – afferma il Vicesindaco con delega ai lavori pubblici, Danilo Fontana – prevedono un intervento straordinario per la realizzazione del nuovo manto stradale nelle zone 1, 4 e 5. Tra le numerose vie oggetto dei lavori, ad Anzio centro, Lavinio e Sacida, che saranno avviati appena gli uffici ultimeranno le relative procedure di mutuo e di gara, interverremo lungo Viale Mencacci, Viale Santa Teresa, Via Matteotti, Via Aldobrandini, Via Goldoni, Via Leonardo da Vinci, Stradone S. Anastasio, Stradone del Sandalo, Via dei Gelsi. Nella prossima riunione di Giunta – conclude il Vicesindaco Fontana – saranno approvati ulteriori progetti esecutivi per interventi straordinari sul territorio comunale”.