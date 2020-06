Anzio. Palozzi: Raggi non chiuda la succursale dell’Alberghiero

“Apprendiamo con sconcerto e indignazione che la Citta Metropolitana di Roma Capitale – governata dalla sindaca Raggi – il prossimo anno scolastico non potrebbe essere più in condizione di tenere aperta la succursale dell’istituto alberghiero Marco Gavio Apicio, situato a Lavinio, nel Comune di Anzio. La scuola, importante punto di riferimento formativo ed educativo di quella porzione di territorio (Anzio, Nettuno, Pomezia, Ardea, ecc), è composta da circa 500 studenti. Eppure Palazzo Valentini, a causa del quadro finanziario dell’ente, non renderebbe sostenibile il proseguimento della locazione dell’immobile di Anzio (in scadenza il 28 novembre 2020). È necessario e improcrastinabile che la sindaca metropolitana faccia chiarezza sulla vicenda, scongiurando questa eventualità e garantendo, senza se e senza ma, il diritto alla istruzione di tanti ragazzi per il prossimo anno scolastico all’interno della succursale di Lavinio. Cambiamo è al fianco di tutti coloro che contestano questa ingiusta decisione e solleciterà la Città Metropolitana con tutti gli strumenti democraticamente a disposizione”.

Così, in una nota, il consigliere regionale del Lazio ed esponente nazionale di Cambiamo con Toti, Adriano Palozzi.