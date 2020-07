Marco Mandelli: Roghi tossici ad Anzio, avvisate le autorità

Buongiorno,

da diversi mesi pervengono ai gruppi WhatsApp del coordinamento” Uniti per l’ambiente” di Anzio diverse segnalazioni di roghi tossici notturni, con forti odori di plastica bruciata. Queste segnalazioni provengono da diversi quartieri di Anzio, compresi Falasche, Sàcida, Padiglione, Lavinio. Questa notte (tra giovedi 16 luglio e venerdi 17 luglio 2020), sembra che i Vigili del fuoco di Anzio siano intervenuti per spegnere un incendio di materiali plastici in via Spadellata, nel tratto tra via delle Cinque miglia e via Antonio Meucci.

La consigliera comunale Maria Teresa Russo, nel corso dell’ultimo consiglio comunale, ha ipotizzato che il fenomeno dei roghi tossici sia riconducibile ad aziende agricole che smaltiscono illegalmente le coperture plastiche delle serre, dando fuoco a dette coperture. E’ una ipotesi da verificare, potrebbero essere anche altre cause.

Uniti per l’ambiente (UPA) ha già segnalato i fatti alla Regione Lazio ed in particolare alla Agenzia regionale per la protezione dell’abiente (ARPA). Tutti ci hanno detto che il soggetto giuridico preposto ad intervenire sulla situazione è il comune di Anzio. Esso è stato già informato, prima in via informale, poi tramite PEC inviata nei giorni scorsi (allegata).

UPA ha contattato anche vari uffici regionali dei Vigili del Fuoco, i quali ci hanno spiegato che per poter intervenire o fornire informazione sugli interventi già effettuati, occorre fornire loro informazioni circostanziate sui fatti, cioè nomi, cognomi e documenti di identità dei cittadini, luoghi, date, ore, e descrizione dei fatti.

Invitiamo pertanto i cittadini di Anzio (e Nettuno) che avvertissero forti odori di plastica bruciata ad avvisare

il responsabile ad interim dell’ufficio rifiuti del comune di Anzio, Walter dell’Accio – tel. 0698499469 e-mail pol.ambientali@comune.anzio.roma.it il comandante della Polizia locale di Anzio, Antonio Arancio – tel. 0698499433 e-mail polizia.locale@comune.anzio.roma.it il sindaco di Anzio e-mail segreteria.sindaco@comune.anzio.roma.it il vicesindaco di Anzio e-mail danilo.fontana@comune.anzio.roma.it l’assessore all’ambiente del comune di Anzio e-mail giuseppe.ranucci@comune.anzio.roma.it

e, per conoscenza, l’Osservatorio di UPA al tel. 3882499604 e-mail sergio.pi46@gmail.com

Ribadiamo, affinché le segnalazioni possano sortire qualche effetto, che esse debbono essere circostanziate. Diversamente non serviranno a nulla.

Cordialmente Marco Mandelli