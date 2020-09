Nettuno. Dal Centrosinistra solidarietà ai consiglieri Mauro e Mazza

Alla luce dei fatti di oggi ci sembra giusto e doveroso esprimere la nostra solidarietà anche ai consiglieri Elisa Mauro e Antonello Mazza, attaccati e vilipesi da esponenti della loro stessa maggioranza per aver votato in modo libero una mozione proposta dall’opposizione. Ci lascia senza parole la condotta di chi, nel centro destra, crede di poter gestire gli eletti come se fossero burattini da mandare allo sbaraglio e di prendere decisioni nelle segrete stanze senza coinvolgere gli altri per poi pretenderne un voto fideistico. Molti consiglieri non si sono ancora accorti di essere mossi da fili invisibili e per fini che spesso neanche conoscono (altri no, li sanno benissimo…). Elisa Mauro e Antonello Mazza hanno dato prova di coscienza e libertà, ed hanno svolto a pieno il ruolo di consigliere comunale e questo, al di là dello schieramento, merita apprezzamento.

Roberto Alicandri

Antonio Taurelli

Waldemaro Marchiafava

Marco Federici