Revocati dopo 10 mesi gli arresti domiciliari ad Antonio Di Fulvio, il noto medico di Nettuno, rimasto coinvolto in una indagine della Procura di Latina, su false certificazioni di invalidità, rilasciate a Fondi. Il Giudice del tribunale di Latina ha ritenuto non più necessaria la misura cautelare. In attesa dell’Udienza che si terrà presumibilmente entro la fine del mese di ottobre.

Il medico presto tornerà ad esercitare la professione.