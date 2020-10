Anzio. Nuovo regolamento aree sosta: parcheggi rosa e abbonamenti scontati in arrivo

Ad Anzio, nei prossimi giorni, importanti innovazioni per le aree di sosta a pagamento, con positive novità per i cittadini e per tutte le attività commerciali. Il Consiglio Comunale, con il voto favorevole della maggioranza, ha approvato la delibera, proposta dal Sindaco, Candido De Angelis ed illustrata dall’Assessore alla pianificazione del territorio, Gianluca Mazzi, con il nuovo regolamento per la disciplina delle aree di sosta.

L’Amministrazione De Angelis ha, infatti, introdotto i parcheggi rosa per le donne in stato di gravidanza, o con figli piccoli al di sotto di un anno, la tariffa scontata giornaliera, gli abbonamenti scontati settimanali, mensili, trimestrali, semestrali ed annuali, l’esenzione al pagamento della sosta per i veicoli elettrici, l’autorizzazione triennale alla sosta gratuita dei residenti al centro urbano, presentando una semplice autocertificazione annuale e la sosta breve gratuita, in alcuni parcheggi nei pressi degli uffici pubblici ed in zone nelle immediate vicinanze delle attività commerciali. In alcuni periodi dell’anno, inoltre, sarà ampliata l’isola pedonale, attraverso l’istituzione di nuove zone a traffico limitato e controllato, per la riduzione del transito veicolare durante la stagione estiva.

“Insieme al Sindaco De Angelis ed all’Amministrazione tutta, – afferma l’Assessore, Gianluca Mazzi – abbiamo coraggiosamente messo mano alla pianificazione del territorio, con particolare attenzione al centro storico, per una migliore fruizione del tessuto urbano ed una migliore qualità della vita dei nostri concittadini. Abbiamo introdotto dissuasori elettrici a scomparsa, il pagamento elettronico dei parcheggi, l’ampliamento dell’isola pedonale nei periodi di maggiore affluenza, con una migliore circolazione stradale durante i mesi invernali, parcheggi rosa, parcheggi gratuiti per gli acquisti brevi, senza aumentare di un solo centesimo il costo dei servizi e prevedendo importanti riduzioni per gli abbonamenti. In queste ore, inoltre, insieme alla Polizia Locale, stiamo ultimando anche la nuova segnaletica sul territorio comunale ed i nuovi percorsi pedonali, che costeggiano la Chiesa, lungo Via Aldobrandini. Con il nuovo regolamento della sosta a pagamento, come espressamente indicato dal nostro Sindaco, – conclude l’Assessore Mazzi – abbiamo previsto di istituire un fondo, pari al 10% dei proventi, che sarà destinato esclusivamente alla manutenzione dei parcometri ed alla nuova segnaletica orizzontale e verticale, per garantire interventi in tutti i Quartieri di Anzio”.