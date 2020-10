Aprilia. Ognissanti e giorno dei defunti, modalità di accesso al cimitero comunale da domani fino a lunedì

Con l’avvicinarsi della festività di Ognissanti e della giornata dei defunti, anche i cittadini di Aprilia si accingono nei prossimi giorni a far visita ai propri cari presso il cimitero di via Cattaneo. Per l’accesso al cimitero, previsto dalle ore 7:30 alle ore 17:30, in considerazione dell’epidemia da Covid19 in atto, sono state previste modalità di possibile contingentamento, anche per evitare un’eccessiva concentrazione di persone.

Per mantenere separati i flussi di accesso e uscita, l’entrata dei pedoni sarà consentita solo dall’ingresso di via Cattaneo, mentre l’uscita avverrà su via dei Cipressi. In caso di eccessivo affollamento, l’accesso potrà essere momentaneamente sospeso per dare modo alle persone presenti all’interno di defluire verso l’uscita.

Il Comune ricorda ai cittadini che dovranno essere rispettate con attenzione le regole sul distanziamento e l’uso costante della mascherina per coprire bocca e naso.

Infine, non sono previste celebrazioni liturgiche né domenica né lunedì. Il Sindaco Antonio Terra si recherà presso il cimitero nella mattinata di lunedì, per deporre una corona di fiori in memoria dei cittadini defunti.