Anzio, approvato in Commissione Lavori Pubblici la modifica al regolamento suolo pubblico

“La commissione consiliare dei lavori pubblici, nella seduta del 3 Dicembre, approva ad unanimità la modifica al regolamento sulla manomissione e ripristino del suolo pubblico.

Ora passerà in consiglio comunale per l’esecutivita’.

Questi due anni e mezzo sono stati importanti per questa maggioranza per monitorare e valutare le criticità che si hanno nei tanti scavi che concessionari pubblici e privati effettuano sulle nostre strade.

Le modifiche vanno in un’unica direzione, ovvero quella della maggiore tutela dell’ente, a tutela dei tanti investimenti nei rifacimenti di asfalti che questa amministrazione ha messo in cantiere.

Le modifiche prevedono maggiore qualità e maggiori superfici nel ripristino dell’asfalto, la possibilità di utilizzare tecnologie non invasive su strade asfaltate da meno di 24 mesi e costi rapportati anche alla larghezza dello scavo.

In ultimo ma non meno importante, l’obbligo dei concessionari pubblici di inviare ogni anno i piani di investimento sul territorio che riguardino lavori con scavi e la successiva conferenza dei servizi.

Un ringraziamento anche all’opposizione, presente con Alessio Guain, che con spirito costruttivo ha partecipato alla stesura del nuovo testo”.

Flavio Vasoli (lista Candido De Angelis)

Angelo Mercuri (Noi con Anzio)

Davide Gatti (FDI)

Aristodemo Lauri (Lega)

Roberto Palomba (UDC)