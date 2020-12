Giornata Mondiale della Disabilità. Il messaggio dell’assessore Fontana

“Oggi è la Giornata Mondiale della Disabilità, potrei elencare di mio pugno gli atti ed i provvedimenti che abbiamo adottato in favore delle persone più fragili, evidenziando gli stanziamenti comunali nell’attuale Bilancio ed in quello previsionale 2021, che approveremo in Consiglio nei prossimi giorni. Non è corretto farlo proprio il 3 dicembre, oggi è stato un giorno di riflessione e di silenziosa vicinanza ai nostri concittadini.

Oggi, come ha detto Papa Francesco, dobbiamo rinnovare e rafforzare il nostro impegno, tutti insieme, per rendere più umano il mondo, rimuovendo tutto ciò che impedisce alle persone più fragili una cittadinanza piena, gli ostacoli del pregiudizio, favorendo l’accessibilità dei luoghi e la qualità della vita, che tenga conto di tutte le dimensioni dell’umano.

Tutto questo determina il grado di civiltà di una Nazione e della nostra Città”. Così in una nota l’assessore alle Politiche Sociali del comune di Anzio Velia Fontana.