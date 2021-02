Anzio. Silvestroni FdI: ringrazio sindaco e forze di maggioranza per lavoro svolto

Esprimo soddisfazione per come si è conclusa la situazione ad Anzio.

Ringrazio il Sindaco Candido De Angelis e tutte le forze di maggioranza per il lavoro svolto. Ringrazio per l’impegno e la costanza del coordinatore cittadino Romeo De Angelis e il capo gruppo di FdI in consiglio comunale Matteo Silani. L’impegno di FdI, che non è mai mancato per la città di Anzio, continuerà con responsabilità, professionalità e l’affidabilità che sempre abbiamo dimostrato. Lo dichiara l’on Silvestroni presidente provinciale di Fratelli d’Italia.