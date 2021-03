Approvato il Bilancio 2018 della Capo d’Anzio Spa

Questa mattina, con il voto favorevole della parte pubblica, l’Assemblea dei Soci della Capo d’Anzio Spa ha approvato il Bilancio 2018, con un saldo attivo pari a circa 14.000,00 euro. A breve, ultimate alcune verifiche, sarà posto all’Ordine del Giorno dell’Assemblea anche il Bilancio 2019.

“E’ doveroso estendere un sentito ringraziamento al Presidente della Capo d’Anzio, professor Ernesto Monti, ai nostri rappresentanti nel C.d.A. ed all’Ufficio Controllo Analogo, istituito da questa Amministrazione, – afferma il Sindaco, Candido De Angelis – per il trasparente ed efficace lavoro che, in mezzo a mille difficoltà, stanno portando avanti nell’esclusivo interesse della Città e del nostro Porto”.

Nei giorni scorsi, invece, il Consiglio Comunale di Anzio, aveva approvato le modifiche allo Statuto sociale della Capo D’Anzio SpA, illustrate in Consiglio dal Dirigente dell’Ente – Responsabile del Controllo Analogo, dott. Luigi D’Aprano, per l’adeguamento a quanto disposto dal D.lgs 19 agosto 2016, n.175 Testo Unico, in materia di Società Partecipate.