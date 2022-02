Genzano. Un parco intitolato a David Sassoli, la proposta dei consiglieri di Città Futura

Nasce, tra le fila di “CittàFutura”, la mozione presentata dai consiglieri Gabbarini e Di Veronica al Sindaco di Genzano, Carlo Zoccolotti per l’intitolazione di un Parco in memoria di David Sassoli Presidente del Parlamento Europeo scomparso l’11 gennaio scorso.

Da una proposta, a cui è seguito un confronto tra cittadini animati da puro senso civico, si è giunti all’individuazione dell’area verde da destinare all’intitolazione, ovvero il “boschetto” situato tra via Achille Grandi e Via Roma.

A conclusione della mozione infatti si legge:

“Quanto sopra esposto, e con la convinzione che l’esempio di vita di David, trascorsa a difesa degli ideali di libertà e solidarietà, testimoniati con chiarezza, sobrietà e con spirito di servizio nelle istituzioni, possa essere ricordato per cui si suggerisce di intitolare il Boschetto tra Via Achille Grandi e Via Roma, trasformato in luogo accogliente ed inclusivo:

PARCO David Maria Sassoli”.

Confidiamo in una presa di posizione univoca per onorare la figura del grande uomo, politico e giornalista che è stato David Maria Sassoli, per lasciare a Genzano un segno indelebile per la memoria e che sia di esempio per le future generazioni”.