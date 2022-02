Aprilia. 19 febbraio open day per la Scuola d’Infanzia bilingue-internazionale per bambini tra i 3 ed i 6 anni

“La Pingu’s English Aprilia ha in grembo da gennaio 2022 una novità importante per il territorio apriliano e non. Questa novità è la collocazione della PINGUS’ ENGLISH INTERNATIONAL KINDERGARTEN (PEIK) come integrazione e progetto complementare al percorso didattico già presente nei locali di Via delle Palme 19, proprio centrali alla Città.

La mission è una Scuola d’Infanzia bilingue-internazionale rivolta a bambini tra i 3 ed i 6 anni che prevede l’uso della lingua inglese in maniera esclusiva affinché i piccoli allievi già da subito possano, grazie alla loro notevole capacità di apprendimento in quella specifica età, crescere come ragazzi e quindi adulti potenzialmente in linea con i coetanei del mondo.

La lingua inglese si connota oggi più che mai come elemento indispensabile ed imprescindibile per una buona riuscita di vita nelle relazioni, come nel lavoro.

Insomma possiamo affermare che acquisire una delle lingue tra le più parlate al mondo ci può permettere uno stile di vita migliore.

La PEIK posa il fulcro della sua progettualità su 120 anni di esperienza dati da Linguaphone Group proprietaria dei diritti di insegnamento globali della lingua inglese ma è dalla partnership con Kingston Univeristy London che nel 2015 si apre lo scenario di una Scuola d’Infanzia bilingue applicabile in tutto il mondo.

Dopo un anno di test svolto tra famiglie, educatori e bambini ovviamente, il progetto prende piede in UK poi segue Arabia Saudita e Turchia e finalmente anche in Italia.

Oltre ad una grande predisposizione didattica verso metodi olistici e di natura montessoriana la Scuola d’Infanzia Internazionale proposta da PIngu’s English segue specifiche connotazioni che caratterizzano il processo di apprendimento nel bambino che è sempre al centro di tutto e che possiamo riassumere nell’ imparare ed ottenere risultati divertendosi, comprendere il mondo e trovare il proprio posto in esso, apprendere le modalità per essere studenti di successo, sviluppare autostima e capacità di esprimere opinioni, essere pronti per andare a scuola, sviluppare il bilinguismo in età precoce.

E’ presupposto della Pingu’s English International Kindergarten (PEIK) lavorare su classi dai piccoli numeri per rivolgere nel chiaro spirito della scuola la massima attenzione ad ogni bambino.

Per questo motivo il 19 febbraio p.v. dalle 15,30 è previsto il primo OPEN DAY che possa accogliere genitori e bambini nell’ascolto della presentazione del progetto e la sua verifica.

Il personale docente ma in particolar modo Daniela Bimbo Center Manager della sede apriliana saranno insieme a disposizione per ogni necessità.

Necessaria la prenotazione al 347 8501936 o aprilia@pingusenglish.it e green pass secondo normativa di riferimento”.

Pingu’s English Aprilia

Via delle Palme 19

06 .92708208